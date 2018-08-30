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1129 браков в Саратовской области зарегистрировано в «красивые» даты лета

Новости
1129 браков в Саратовской области зарегистрировано в «красивые» даты лета

Более 100 пар узаконят свои отношения 1 сентября.

По информации управления по делам ЗАГС правительства области, в первый день осени в Саратове узаконят отношения 56 пар, 21 из которых получит свидетельство о браке во Дворце бракосочетаний на Волжской. В Энгельсе вступят в брак 15 пар.

Кроме того, 1 сентября в рамках празднования Дня города Балаково в отделе ЗАГС по г.Балаково и Балаковскому району состоится торжественная церемония чествования молодоженов.

Также сообщается, что в августе в отделе ЗАГС Ленинского района г. Саратова и в отделе ЗАГС по г.Энгельсу и Энгельсскому району зарегистрировали двухтысячного новорожденного. Для детей в Саратовской области по-прежнему самыми популярными именами остаются Артем и София.