1129 браков в Саратовской области зарегистрировано в «красивые» даты лета

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По информации управления по делам ЗАГС правительства области, в первый день осени в Саратове узаконят отношения 56 пар, 21 из которых получит свидетельство о браке во Дворце бракосочетаний на Волжской. В Энгельсе вступят в брак 15 пар.Кроме того, 1 сентября в рамках празднования Дня города Балаково в отделе ЗАГС по г.Балаково и Балаковскому району состоится торжественная церемония чествования молодоженов.Также сообщается, что в августе в отделе ЗАГС Ленинского района г. Саратова и в отделе ЗАГС по г.Энгельсу и Энгельсскому району зарегистрировали двухтысячного новорожденного. Для детей в Саратовской области по-прежнему самыми популярными именами остаются Артем и София.