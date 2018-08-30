ДШИ №11 Саратова вошла в число лучших школ искусств страны
Подведены итоги общероссийских конкурсов «50 лучших детских школ искусств» и «Лучший преподаватель детской школы искусств».
По информации городского управления по культуре, в число победителей конкурса «50 лучших детских школ искусств» вошла МБУДО «Детская школа искусств № 11». Во втором конкурсе отмечен директор, преподаватель детской музыкальной школы № 3, заслуженный работник культуры РФ Владимир Коширин.
- Конкурсы ежегодно организует министерство культуры Российской Федерации с целью сохранения и развития системы художественного образования в России, выявления и поддержки молодых дарований, лучших детских школ искусств, преподавателей и коллективов, - отметили в управлении. - Победа в подобных конкурсах - это высокая оценка, результат упорного многолетнего труда, подтверждение профессионализма и мастерства саратовских педагогов.