30 августа 2018 02:07 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 29 августа
Саратовский ученый запатентовал разработку, вошедшую в список 100 лучших изобретений России
17:40 | 29 августа
На сцене Академдрамы имени И.А.Слонова пройдут Большие гастроли Тбилисского государственного академического русского драматического театра имени А.С. Грибоедова
17:02 | 29 августа
В Саратове отметили День спецназа
16:07 | 29 августа
Саратовцев и гостей города ждет знакомство с "древним Укеком"
14:59 | 29 августа
Председатель жилищного кооператива погиб при очистке колодца
13:51 | 29 августа
1129 браков в Саратовской области зарегистрировано в «красивые» даты лета
12:38 | 29 августа
ДШИ №11 Саратова вошла в число лучших школ искусств страны
11:24 | 29 августа
В ДТП с участием с участием полицейского погибла девушка
09:10 | 29 августа
В День знаний в Саратове временно ограничат движение и парковку
08:45 | 29 августа
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ДШИ №11 Саратова вошла в число лучших школ искусств страны

Новости / Культура
ДШИ №11 Саратова вошла в число лучших школ искусств страны


Подведены итоги общероссийских конкурсов «50 лучших детских школ искусств» и «Лучший преподаватель детской школы искусств».

По информации городского управления по культуре, в число победителей конкурса «50 лучших детских школ искусств» вошла МБУДО «Детская школа искусств № 11». Во втором конкурсе отмечен директор, преподаватель детской музыкальной школы № 3, заслуженный работник культуры РФ Владимир Коширин.

- Конкурсы ежегодно организует министерство культуры Российской Федерации с целью сохранения и развития системы художественного образования в России, выявления и поддержки молодых дарований, лучших детских школ искусств, преподавателей и коллективов, - отметили в управлении. - Победа в подобных конкурсах - это высокая оценка, результат упорного многолетнего труда, подтверждение профессионализма и мастерства саратовских педагогов.