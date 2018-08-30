В ДТП с участием с участием полицейского погибла девушка

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По информации СУ СКР по Саратовской области, 27 августа около 21 часов 20 минут на восьмом километре автодороги Балашов-Романовка произошло столкновение двух легковых автомобилей отечественного производства, за рулем одного из которых находилась 26-летняя жительница Балашовского района. Вторым автомобилем управлял действующий сотрудник МО МВД РФ «Балашовский». В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-водитель получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте. Пассажиры ее автомобиля получили травмы и были госпитализированы.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также предстоит выяснить, по чьей вине произошла авария.По информации ГУ МВД России по Саратовской области, по данному факту назначено проведение служебной проверки. Если будет установлено, что виновным является сотрудник полиции, он будет привлечен к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.