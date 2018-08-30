KAMA TYRES расширяет долю своего присутствия на иностранных рынках

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KAMA TYRES – шинный комплекс группы ПАО «Татнефть», который обеспечивает полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – почти четверть всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Viatti Strada Asimmetrico может быть использована при температуре от 2°С до 55°С, оптимально подходит для езды в городских условиях или по автомагистралям. За адаптацию к дорожному покрытию отвечает технология VRF (variable rigidity of the framework), например, значительно смягчаются удары при преодолении ям и других дефектов дороги. Даже при высоких скоростях нагрузка на Viatti Strada Asimmetrico будет максимально равномерной, а движение – устойчивым.«Польша для нас является перспективным рынком, в том числе и из-за схожих климатических условий. Мы уверены, что польские автовладельцы по достоинству оценят нашу продукцию и у бренда Viatti появятся новые поклонники», - отметил Андрей Бутон, заместитель директора по маркетингу Торгового дома «Кама».Viatti – надежные легковые и легкогрузовые шины мирового уровня качества, выпускаемые на производственных мощностях шинного комплекса KAMA TYRES. Шины Viatti сохраняют отличные сцепные свойства при любых погодных условиях, обеспечивают комфорт, безопасность и уверенность на дороге, а также отличаются выгодным соотношением цены и качества в своем сегменте. Бренд включает в себя 8 линеек с учетом шин для легких грузовиков – всего 180 товарных позиций.