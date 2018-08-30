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KAMA TYRES расширяет долю своего присутствия на иностранных рынках
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KAMA TYRES расширяет долю своего присутствия на иностранных рынках

Новости
KAMA TYRES расширяет долю своего присутствия на иностранных рынках


KAMA TYRES начал экспорт шин Viatti Strada Asimmetrico в Польшу – шинный комплекс уверенно расширяет долю своего присутствия на иностранных рынках. Стоит отметить, что только по итогам 2017 г. экспорт вырос до 3,2 млн. шт., где на страны дальнего зарубежья приходится около 22% от объема всех поставок.

Viatti Strada Asimmetrico может быть использована при температуре от 2°С до 55°С, оптимально подходит для езды в городских условиях или по автомагистралям. За адаптацию к дорожному покрытию отвечает технология VRF (variable rigidity of the framework), например, значительно смягчаются удары при преодолении ям и других дефектов дороги. Даже при высоких скоростях нагрузка на Viatti Strada Asimmetrico будет максимально равномерной, а движение – устойчивым.

«Польша для нас является перспективным рынком, в том числе и из-за схожих климатических условий. Мы уверены, что польские автовладельцы по достоинству оценят нашу продукцию и у бренда Viatti появятся новые поклонники», - отметил Андрей Бутон, заместитель директора по маркетингу Торгового дома «Кама».

Viatti – надежные легковые и легкогрузовые шины мирового уровня качества, выпускаемые на производственных мощностях шинного комплекса KAMA TYRES. Шины Viatti сохраняют отличные сцепные свойства при любых погодных условиях, обеспечивают комфорт, безопасность и уверенность на дороге, а также отличаются выгодным соотношением цены и качества в своем сегменте. Бренд включает в себя 8 линеек с учетом шин для легких грузовиков – всего 180 товарных позиций.

KAMA TYRES – шинный комплекс группы ПАО «Татнефть», который обеспечивает полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – почти четверть всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.