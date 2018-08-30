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В День знаний в Саратове временно ограничат движение и парковку

Новости
В День знаний в Саратове временно ограничат движение и парковку

Данные меры будут введены во время проведения фестиваля первокурсников «Поехали».

По информации городского комитета дорожного хозяйства, в целях безопасности дорожного движения с 10.00 до 24.00 часов 1 сентября будут временно ограничены остановка и стоянка транспортных средств по следующим адресам: ул. им. Радищева (на участке дороги от ул. Рабочая до ул. им. Кутякова), ул. Рабочая (от ул. Провиантская до ул. им. Радищева), ул. им.Мичурина (от ул.Соборная до ул. Провиантская), Соборная площадь (от ул. Соборная до ул.им.Радищева А.Н.), ул. Советская (от ул. Провиантская до ул. им.Радищева), ул. им. Сакко и Ванцетти (от ул. им. Горького до ул. им.Радищева), ул. Театральная пл. (от ул. им.Горького до ул.им.Радищева), пр-т им.Кирова (от ул. им. Горького до ул. им.Радищева), ул. Волжская (от ул.Соборная до ул. им. Радищева), ул. им.Горького (от ул. Б.Казачья до ул. им. Кутякова), ул. им. Киселева (от ул. им. Чапаева до ул. им.Горького), ул. Московская (от ул. им. Горького до ул. им. Радищева), ул. Первомайская (от ул. Соборная до ул. им. Радищева).

Также будет действовать временное ограничение движения транспортных средств с 15.00 до 24.00 часов 1 сентября на ул.им.Радищева (от ул. Рабочая до ул. им. Кутякова), ул. Рабочая (от ул. Провиантская до ул. им.Радищева), ул. им.Мичурина (от ул.Соборная до ул. Провиантская), ул. Соборная площадь (от ул. Соборная до ул.им.Радищева А.Н.), ул. Советская (от ул. Провиантская до ул. им.Радищева), ул. им.Сакко и Ванцетти (от ул. им. Горького до ул. им.Радищева), ул. Театральная пл. (от ул. им.Горького до ул.им.Радищева), ул. им.Горького (от ул. Б.Казачья до ул. им. Кутякова), ул. им. Киселева (от ул. им. Чапаева до ул. им.Горького), ул. Московская (от ул. им.Горького до ул. им.Радищева), ул. Первомайская (от ул. Соборная до ул. им. Радищева).

Исключение составят транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующие на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.