В двух пригородных направлениях можно путешествовать в вагонах повышенной комфортности
АО «Саратовская ППК» предлагает пассажирам пригородных поездов воспользоваться услугой по предоставлению комфортных условий проезда на направлениях Саратов – Ртищево и Ртищево – Балашов.
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, вагон 1 класса оборудован мягкими креслами, столиками. Кроме того, здесь можно воспользоваться услугой «книга в дорогу», зарядить планшет или мобильный телефон, поиграть в настольные игры, приобрести необходимые товары.
Проезд в вагонах повышенной комфортности осуществляется за дополнительную стоимость к билету – 50 рублей. Оплачивается непосредственно в поезде.