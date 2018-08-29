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В Балашове пройдет «Марафон здоровья»

Новости / Здоровье
В Балашове пройдет «Марафон здоровья»


Мероприятие организуется министерством здравоохранения области в целях пропаганды здорового образа жизни и активного долголетия.

Как сообщает пресс-служба минздрава, в ближайшую пятницу, 31 августа, начиная с 12.00 в Городском парке им. Куйбышева для всех желающих будут работать «Островки здоровья», на которых специалисты медпрофилактики расскажут, как избавиться от вредных привычек и не заболеть.

Здесь же у жителей будет возможность пройти экспресс-тестирования (измерить рост, вес, уровни сахара в крови, артериального давления, угарного газа в легких и другие исследования) и получить индивидуальные консультации о возможных факторах риска для своего здоровья.

Профессиональные рекомендации, а также ответы на интересующие вопросы профильных врачей (кардиолога, онколога, эндокринолога, диетолога и других) можно будет получить, приняв участие в акциях «Школа здоровья», «Прогулки с врачом», «Жизнь после инфаркта», «Развеем мифы о раке», «Школа сахарного диабета», «Школа ЗОЖ».

«Волонтеры серебряного возраста» поделятся секретами долголетия и презентуют здоровую продукцию со своих приусадебных участков в рамках акции «Бабушкино лукошко».

Кроме того, состоится презентация детского телефона доверия, тренировочная сдача норм ГТО, а самые эрудированные в вопросах здорового образа жизни по итогам познавательных викторин получат подарки.

На пешеходной зоне ул. Карла Маркса будут работать мобильные медицинские комплексы (диагностический, флюорограф, Центр крови, Центр здоровья), в которых все желающие смогут пройти необходимые обследования.

По итогам «Марафона здоровья» состоится заседание межведомственного координационного совета по формированию здорового образа жизни.