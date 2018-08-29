Состоялось празднование по случаю 90-летия Романовского района

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Праздник прошел 26 августа в р.п. Романовка. В нем приняли участие не только жители всех муниципальных образований и сел, но и приглашенные гости, представители соседних районов.Стартом праздника стал легкоатлетический забег, в котором участвовали школьники из поселений района. Победили ребята из Большекарайской школы. Также прошли соревнования по пляжному волейболу, настольному теннису, дартсу и др. Ребят поприветствовал глава района и вручил грамоты и памятные подарки лучшим спортсменам.Была организована работа творческих площадок: музей под открытым небом, город мастеров, показательные выступления самбистов, книжный бульвар, где романовские авторы представили свои произведения. Для детей была организована зона отдыха, где их развлекали веселые клоуны.На мероприятии выступили творческие коллективы Романовского и Турковского районов.Эпицентром события стало театрализованное шествие колонн, в котором приняли участие жители района. Каждое муниципальное образование представило частичку своей истории, отражаемое в костюмах, песнях, танцах. Гостей праздника угощали традиционными блюдами. Об этом сообщает комитет по туризму области.Особенно зрителей порадовало огненное шоу и салют, которыми завершился праздник.