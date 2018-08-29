29 августа 2018 05:23 СРЕДА
Новости
17:43 | 28 августа
В двух пригородных направлениях можно путешествовать в вагонах повышенной комфортности
16:30 | 28 августа
В Балашове пройдет «Марафон здоровья»
15:16 | 28 августа
Состоялось празднование по случаю 90-летия Романовского района
14:02 | 28 августа
На Приволжской магистрали стартовал месячник «Безопасная железная дорога»
12:51 | 28 августа
Глава ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: европейские евреи хотят чувствовать себя в безопасности
11:47 | 28 августа
Саратовский школьник стал чемпионом мира по самбо
10:30 | 28 августа
На Гвардейской спасли из огня нетрезвого мужчину
09:17 | 28 августа
Полгода на легализацию: ФНС дает шанс предпринимателям
17:49 | 27 августа
Всех желающих приглашают помочь в организации празднования в Дня города
16:28 | 27 августа
В Саратове состоялся городской форум педагогических работников
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

На Приволжской магистрали стартовал месячник «Безопасная железная дорога»

Новости
На Приволжской магистрали стартовал месячник «Безопасная железная дорога»


Мероприятия в его рамках будут проводиться с 27 августа по 27 сентября в Саратовском, Волгоградском и Астраханском регионах дороги.

По информации пресс-службы ПривЖД, основная цель месячника безопасности – исключение несчастных случаев на объектах железнодорожной инфраструктуры. Особое внимание будет уделено мероприятиям, связанным с профилактикой детского травматизма.

В течение месяца специалистами магистрали совместно с сотрудниками полиции будут проводиться инспекционные рейды по выявлению несанкционированных мест перехода через железнодорожные пути, а также будет проведена разъяснительная работа по соблюдению правил безопасности вблизи железной дороги, уроки безопасного поведения в образовательных учреждениях, расположенных в непосредственной близости от магистрали. Железнодорожники продемонстрируют детям специальные ролики, видеофильмы, раздадут буклеты и памятки о правилах безопасного поведения на железной дороге.

Приволжская железная дорога призывает родителей уделять повышенное внимание безопасности детей и подростков. Железная дорога является объектом повышенной опасности. Переходить через железнодорожные пути можно только в установленных и оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда, или на разрешающий сигнал световой или звуковой сигнализации. Поезд невозможно остановить мгновенно, его тормозной путь составляет от 800 до 1500 метров. Не подвергайте свою жизнь опасности.

Фото http://mmsut.sledcom.ru