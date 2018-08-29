На Приволжской магистрали стартовал месячник «Безопасная железная дорога»

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По информации пресс-службы ПривЖД, основная цель месячника безопасности – исключение несчастных случаев на объектах железнодорожной инфраструктуры. Особое внимание будет уделено мероприятиям, связанным с профилактикой детского травматизма.В течение месяца специалистами магистрали совместно с сотрудниками полиции будут проводиться инспекционные рейды по выявлению несанкционированных мест перехода через железнодорожные пути, а также будет проведена разъяснительная работа по соблюдению правил безопасности вблизи железной дороги, уроки безопасного поведения в образовательных учреждениях, расположенных в непосредственной близости от магистрали. Железнодорожники продемонстрируют детям специальные ролики, видеофильмы, раздадут буклеты и памятки о правилах безопасного поведения на железной дороге.Приволжская железная дорога призывает родителей уделять повышенное внимание безопасности детей и подростков. Железная дорога является объектом повышенной опасности. Переходить через железнодорожные пути можно только в установленных и оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда, или на разрешающий сигнал световой или звуковой сигнализации. Поезд невозможно остановить мгновенно, его тормозной путь составляет от 800 до 1500 метров. Не подвергайте свою жизнь опасности.Фото http://mmsut.sledcom.ru