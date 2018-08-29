На Приволжской магистрали стартовал месячник «Безопасная железная дорога»
Мероприятия в его рамках будут проводиться с 27 августа по 27 сентября в Саратовском, Волгоградском и Астраханском регионах дороги.
По информации пресс-службы ПривЖД, основная цель месячника безопасности – исключение несчастных случаев на объектах железнодорожной инфраструктуры. Особое внимание будет уделено мероприятиям, связанным с профилактикой детского травматизма.
В течение месяца специалистами магистрали совместно с сотрудниками полиции будут проводиться инспекционные рейды по выявлению несанкционированных мест перехода через железнодорожные пути, а также будет проведена разъяснительная работа по соблюдению правил безопасности вблизи железной дороги, уроки безопасного поведения в образовательных учреждениях, расположенных в непосредственной близости от магистрали. Железнодорожники продемонстрируют детям специальные ролики, видеофильмы, раздадут буклеты и памятки о правилах безопасного поведения на железной дороге.
Приволжская железная дорога призывает родителей уделять повышенное внимание безопасности детей и подростков. Железная дорога является объектом повышенной опасности. Переходить через железнодорожные пути можно только в установленных и оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда, или на разрешающий сигнал световой или звуковой сигнализации. Поезд невозможно остановить мгновенно, его тормозной путь составляет от 800 до 1500 метров. Не подвергайте свою жизнь опасности.
Фото http://mmsut.sledcom.ru