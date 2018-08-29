Глава ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: европейские евреи хотят чувствовать себя в безопасности
Рост антисемитских инцидентов и настроений привёл к тому, что евреи в Европе не чувствуют себя в безопасности ни в общественной, ни в частной жизни, говорит Вячеслав Моше Кантор, президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК). Убийство в марте 2018 года во Франции пережившей Холокост Мирей Кнолль показало, что власти не в состоянии предотвратить такие зверские преступления на почве антисемитизма.
Исследования уровня антисемитизма в мире от Центра Кантора при Тель-Авивском университете подтверждают, что антисемитизм распространяется в большинстве стран мира и принимает всё новые формы. Для Европы это распространённая проблема, актуальная не только во Франции. В Великобритании лидер Лейбористской партии Джереми Корбин позволяет себе открытие резко антисемитские и антиизраильские высказывания, заходя в своём радикализме до отрицания Холокоста, что ведёт к отторжению со стороны еврейских организаций. Националистические движения набирают силу в странах Восточной Европы, а в Австрии и Италии представители ультраправых партий вошли в состав коалиционных правительств.
Эксперты Центра Кантора подчёркивают, что безопасность еврейских общин в настоящее время обеспечивается главным образом постоянной полицейской охраной, однако очевидно, что превращение объектов иудаизма в осаждённые крепости не может стать устойчивым и долговременным решением проблемы.
«Людям приходится объяснять своим детям, что они должны ездить в автобусах с бронированными стеклами в школы с зарешёченными окнами, объяснять, что они не такие, как все остальные», - говорит президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор.
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Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК (https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/) работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.
Центр по безопасности и противодействию кризисам при ЕЕК: https://sacc-ejc.org/