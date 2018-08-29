29 августа 2018 05:23 СРЕДА
Новости
17:43 | 28 августа
В двух пригородных направлениях можно путешествовать в вагонах повышенной комфортности
16:30 | 28 августа
В Балашове пройдет «Марафон здоровья»
15:16 | 28 августа
Состоялось празднование по случаю 90-летия Романовского района
14:02 | 28 августа
На Приволжской магистрали стартовал месячник «Безопасная железная дорога»
12:51 | 28 августа
Глава ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: европейские евреи хотят чувствовать себя в безопасности
11:47 | 28 августа
Саратовский школьник стал чемпионом мира по самбо
10:30 | 28 августа
На Гвардейской спасли из огня нетрезвого мужчину
09:17 | 28 августа
Полгода на легализацию: ФНС дает шанс предпринимателям
17:49 | 27 августа
Всех желающих приглашают помочь в организации празднования в Дня города
16:28 | 27 августа
В Саратове состоялся городской форум педагогических работников
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Глава ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: европейские евреи хотят чувствовать себя в безопасности

Новости
Глава ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: европейские евреи хотят чувствовать себя в безопасности


Рост антисемитских инцидентов и настроений привёл к тому, что евреи в Европе не чувствуют себя в безопасности ни в общественной, ни в частной жизни, говорит Вячеслав Моше Кантор, президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК). Убийство в марте 2018 года во Франции пережившей Холокост Мирей Кнолль показало, что власти не в состоянии предотвратить такие зверские преступления на почве антисемитизма.

Исследования уровня антисемитизма в мире от Центра Кантора при Тель-Авивском университете подтверждают, что антисемитизм распространяется в большинстве стран мира и принимает всё новые формы. Для Европы это распространённая проблема, актуальная не только во Франции. В Великобритании лидер Лейбористской партии Джереми Корбин позволяет себе открытие резко антисемитские и антиизраильские высказывания, заходя в своём радикализме до отрицания Холокоста, что ведёт к отторжению со стороны еврейских организаций. Националистические движения набирают силу в странах Восточной Европы, а в Австрии и Италии представители ультраправых партий вошли в состав коалиционных правительств.

Эксперты Центра Кантора подчёркивают, что безопасность еврейских общин в настоящее время обеспечивается главным образом постоянной полицейской охраной, однако очевидно, что превращение объектов иудаизма в осаждённые крепости не может стать устойчивым и долговременным решением проблемы.

«Людям приходится объяснять своим детям, что они должны ездить в автобусах с бронированными стеклами в школы с зарешёченными окнами, объяснять, что они не такие, как все остальные», - говорит президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор.

***

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК (https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/) работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.

Центр по безопасности и противодействию кризисам при ЕЕК: https://sacc-ejc.org/