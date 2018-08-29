Саратовский школьник стал чемпионом мира по самбо
С 22 по 26 августа в городе Орел проходил первый чемпионат мира по самбо среди школьников.
По информации министерства молодежной политики и спорта области, в соревнованиях приняли участие спортсмены из более 20 стран.
В составе сборной России в весовой категории до 46 кг выступал представитель Балашова Илья Недобежкин. В предварительных схватках Илья одержал уверенные победы над спортсменами из Болгарии и Таджикистана. В финальном поединке он встретился с борцом из Монголии. Эффектный болевой прием на ногу позволил Недобежкину завоевать золотую медаль.
Фото http://istoki.tv