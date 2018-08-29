На Гвардейской спасли из огня нетрезвого мужчину
20 человек эвакуировано.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, сегодня в 00 ч. 03 м. поступил сигнал о пожаре в однокомнатной квартире на первом этаже девятиэтажного дома на ул. Гвардейской. Площадь пожара составила 4 кв.м., горели домашние вещи в комнате.
Из дома было эвакуировано двадцать человек, из них трое детей. Хозяин квартиры – мужчина 1977 года рождения – был обнаружен пожарными в зоне задымления и спасен с помощью спасательного устройства. Сообщается, что на момент пожара находился в нетрезвом состояния.
В настоящее время причина пожара устанавливается.
Фото https://www.province.ru