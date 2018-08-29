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Полгода на легализацию: ФНС дает шанс предпринимателям

Новости
Полгода на легализацию: ФНС дает шанс предпринимателям


В рамках новой стратегии борьбы с неуплатой налогов ФНС дает возможность бизнесменам легализоваться в течение полугода. Указан и крайний срок «налоговой толерантности» – I квартал 2019 года.

Замглавы ФНС России Даниил Егоров заявил, что теперь проверяющие будут проводить контрольно-надзорную деятельность по отраслям. Первой взялись за сферу клининга, а потом распространят опыт на другие отрасли. Специалисты будут выбирать компании с худшими показателями, у которых самая большая доля вычетов и самая большая сумма неуплаты, и проводить по ним контрольные мероприятия, рассказал Егоров. Подобные меры позволят повысить собираемость налогов примерно на 50 млрд рублей и очистить рынок от недобросовестных игроков.

По словам эксперта по налогам Владимира Турова, предпринимателям стоит воспользоваться шансом на исправление, предоставленным налоговой службой. В своем видеоролике он назвал стратегию ФНС зачисткой, подчеркнув: законная оптимизация налогов – это единственное, что устроит обе стороны – и бизнесменов, и налоговиков (https://turov.pro/fns-zateyala-chistku-po-otraslyam).