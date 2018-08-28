Всех желающих приглашают помочь в организации празднования в Дня города
С сегодняшнего дня в Саратове начал работу волонтерский штаб по подготовке к празднованию Дня города.
По информации организаторов, помочь в организации мероприятий в рамках празднования 428 годовщины со дня основания Саратова могут все желающие. Для этого они должны обратиться к специалистам штаба по телефону 8 905 320 5985.
Также можно рассказать о своих идеях или внести предложение, которое затем будет реализовано. С актуальной информацией можно ознакомиться на странице празднования в социальной сети ВКонтакте.
Фото https://add-groups.com