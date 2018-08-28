В Саратове состоялся городской форум педагогических работников

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В пленарном заседании форума «Открытая модель образования – вектор развития образовательной системы города Саратова» принял участие глава города Михаил Исаев. По информации пресс-службы мэрии, он поблагодарил всех присутствующих за педагогический труд и отметил заслуги учителей и учащихся на всероссийском и региональном уровнях.Михаил Исаев напомнил, что в 2017/2018 учебном году в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьники города заняли одиннадцать призовых мест. В копилке Саратова 1 диплом победителя и 10 призеров. Результативность учащихся Саратова на всероссийской олимпиаде школьников в 2018 году в сравнении с прошлым годом увеличилась на 11 % и составила 46 %. Впервые за все время участия школьников Саратовской области в заключительном этапе были привезены дипломы призеров по испанскому языку, экономике и искусству.Всего в Саратовской области 62 результата ЕГЭ на максимальный балл, 30 из них – учатся в Саратове.В ходе торжественного открытия состоялось награждение лучших выпускников 2018 года за особые успехи в обучении и вручение педагогам профессиональных наград.По окончании пленарного заседания начали свою работу 19 дискуссионных площадок.