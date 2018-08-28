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В Саратове инспектор ДПС подозревается в получении взятки

Новости / ЧП
В Саратове инспектор ДПС подозревается в получении взятки


Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

По информации СУ СКП по Саратовской области, 4 августа полицейский, находясь на участке автомобильной дороги Сызрань-Саратов-Волгоград на территории Саратовского района, получил от жительницы Пермского края взятку в сумме 10 тысяч рублей. За вознаграждение он обещал не привлекать ее к административной ответственности за пересечение двойной сплошной линии.

После передачи денежных средств женщина сообщила о случившемся по телефону доверия в Саратовскую областную прокуратуру и СУ СК России по Саратовской области. Оперативниками был незамедлительно проведен комплекс проверочных мероприятий, в ходе которых противоправные действия подозреваемого пресечены.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба следственного управления региона.

Также сообщается, что по данному факту ОРЧ СБ ГУ МВД России по Саратовской области проводится служебная проверка. Если вина сотрудника полиции будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.

Фото https://pp.userapi.com