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В Саратове остановлено около 500 автомобилей с затемненными стеклами

Новости
В Саратове остановлено около 500 автомобилей с затемненными стеклами


С 20 по 26 августа на территории областного центра было проведено профилактическое мероприятие «Тонировка».

По информации ГИБДД города, всего за время проведения мероприятия сотрудниками ГИБДД осмотрено свыше 500 транспортных средств. Выявлено 493 транспортных средства, светопропускание стекол которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности транспортных средств. Все водители предпочли устранить нарушения на месте.

В Госавтоинспекции напомнили, что административная ответственность за данное нарушение предусматривает наказание в виде штрафа в размере пятисот рублей.