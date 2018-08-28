В Саратове пройдет II межрегиональная конференция по сельскому и экологическому туризму

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29 августа с 9.00 до 18.00 в областном бизнес-инкубаторе пройдет II межрегиональная конференция «Особенности и перспективы развития экологического и сельского туризма». По информации организаторов, деловая программа конференции состоит из нескольких блоков, в каждом из которых будут рассмотрены вопросы развития объектов сельского туризма и туристических объектов в сельской местности, диверсификации услуг для разных категорий потребителей, продвижения туристических объектов, а также эффективные инструменты увеличения туристского потока.Предусмотрено выступление как саратовских спикеров, так и экспертов из других регионов России – Калужской, Ярославской областей и Краснодарского края. Они расскажут об опыте развития агротуристических объектов, а также ответят на вопросы участников.Перед началом конференции пройдет выставка-ярмарка сельскохозяйственных субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в сфере туризма, и представителей народно-художественных промыслов.