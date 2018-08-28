Ольга Кабо поздравила работников саратовской киноотрасли с профессиональным праздником
Торжественное мероприятие, посвященное Дню российского кино, прошло в минувшую пятницу в кинотеатре "Happy Cinema".
По информации областного методического киновидеоцентра, в ходе праздника лучшие представители отрасли - киномеханики и методисты муниципальных Домов кино - были награждены благодарностями министерства культуры области, которые им лично вручила министр Татьяна Гаранина.
Заслуженные награды за победу в областном конкурсе "Лучший Дом кино" из рук директора Саратовского областного методического киновидеоцентра Ирины Бережной получили Екатериновское социально-культурное объединение и Дом кино Аркадакского района.
В мероприятии также приняли участие ветераны региональной киноотрасли и руководители областных учреждений культуры.
Специальным гостем торжества стала Заслуженная артистка России Ольга Кабо. Она тепло поздравила всех присутствовавших с профессиональным праздником, отметив, что "именно ради зрителей и тех, кто неустанно занимается популяризацией кино в глубинке, хочется продолжать работать".
Фото www.sarkvc.ru