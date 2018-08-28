Гандболисты "СГАУ-Саратов" заняли третье место на турнире в Буденновске
Наша команда одержала три победы в пяти матчах.
По информации пресс-службы ГК "СГАУ-Саратов", в заключительном матче мемориала заслуженного тренера России Лаврова В.Г. "аграрии" встречались с командой "Пермские медведи". Уступив в первом тайме своим соперникам со счетом 15:16, во втором игровом отрезке саратовцы смогли переломить ход матча и одержать победу - 31:28. Самым результативным в этой игре в составе "желто-зеленых" стал левый полусредний нашей команды Артем Пономарев, забросивший девять мечей.
По итогам турнира первое место занял краснодарский "СКИФ". В борьбе за второе место сразу три команды набрали одинаковое количество очков - "Динамо-Виктор" (Ставрополь), "СГАУ-Саратов" (Саратов), "Динамо" (Астрахань). Судьбу второго и третьего мест определяли по разнице забитых и пропущенных мячей между этими командами. У ставропольцев +1, у саратовцев 0, у астраханцев -1. В итоговой турнирной таблице хозяева стали вторыми, наша команда третья, а астраханцы четвертые.