Жительница Саратова стала жертвой интернет-мошенника

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По информации пресс-службы регионального управления МВД, жертвой мошенника стала 22-летняя девушка. В полиции она рассказал, что разместила в интернете объявление о продаже гитары. После чего ей на сотовый телефон позвонил неизвестный и сообщил о своем желании в покупке товара. Для оплаты гитары злоумышленник попросил продиктовать номер карты и три цифры с оборотной стороны. Потерпевшая произвела все необходимые действия, после чего обнаружила о списании денежных средств с ее карты в сумме 21200 рублей.По данному факту в настоящее время проводится проверка.Обо всех фактах мошенничества необходимо сообщать в ближайший отдел полиции или по телефону «02» (по мобильному телефону – «102» или «112»).