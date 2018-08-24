24 августа 2018 22:33 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 24 августа
В Саратове отметили День российского кино
17:07 | 24 августа
В области открывается летне-осенняя охота на пернатую дичь
16:10 | 24 августа
С 3 сентября начнется ремонт проезжей части на Привокзальной площади
15:04 | 24 августа
Саратовцев приглашают на вечер японской поэзии
13:42 | 24 августа
В центре Саратова в нежилом здании сгорели три человека
12:43 | 24 августа
Тест-драйв от экспертов: «Клуб 4х4» протестировал шины Viatti Bosco A/T
11:31 | 24 августа
В Городском парке прозвучат песни Виктора Цоя
10:18 | 24 августа
В области усилят меры безопасности ко Дню знаний
09:05 | 24 августа
В Москве проводится конкурс «Лидер климатического развития»
18:00 | 23 августа
В KAMA TYRES определили лучшего специалиста погрузочно-разгрузочных работ
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Саратове отметили День российского кино

Новости / Культура
В Саратове отметили День российского кино


Праздничное мероприятие прошло сегодня в кинотеатре Happy Cinema.

По информации министерства культуры, участие в торжестве приняли представители правительства, члены регионального Союза кинематографистов, сотрудники муниципальных Домов кино и киновидеоцентров, а также ветераны киноиндустрии.

Собравшихся поприветствовала министр культуры области Татьяна Гаранина. Она рассказала, что 2017 и 2018 годы отмечены реализацией значимых проектов в сфере кино, проектами регионального, всероссийского и международного уровня. Среди них - пятый открытый фестиваль детского и юношеского кино «Киновертикаль». В этом году в нем приняли участие 500 фильмов снятых более 2100 авторами не только из Саратовской области, но и из 42 регионов России, а также Республик Беларусь и Казахстан, Донецкой и Луганской народных республик.

Также министр сообщила, что жители области стали чаще ходить в кино на отечественные фильмы. Благодаря организованному министерством культуры области и методическим киновидеоцентром культурно-художественному обслуживанию населения области в первом полугодии новые фильмы с успехом прошли на экранах более 40 поселков и деревень, организовано более 60 выездных кинопоказов в районах области.

Татьяна Гаранина напомнила, что Саратовская область с 2016 года принимает участие в крупной федеральной программе субсидирования модернизации и технического переоснащения кинозалов малых городов. Благодаря этому впервые в истории киноотрасли Саратовской области удалось привлечь около 130 млн рублей федеральных инвестиций. До конца текущего года на территории области будут работать 26 оснащенных современной техникой для показа кинозалов.