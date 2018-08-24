В Саратове отметили День российского кино

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По информации министерства культуры, участие в торжестве приняли представители правительства, члены регионального Союза кинематографистов, сотрудники муниципальных Домов кино и киновидеоцентров, а также ветераны киноиндустрии.Собравшихся поприветствовала министр культуры области Татьяна Гаранина. Она рассказала, что 2017 и 2018 годы отмечены реализацией значимых проектов в сфере кино, проектами регионального, всероссийского и международного уровня. Среди них - пятый открытый фестиваль детского и юношеского кино «Киновертикаль». В этом году в нем приняли участие 500 фильмов снятых более 2100 авторами не только из Саратовской области, но и из 42 регионов России, а также Республик Беларусь и Казахстан, Донецкой и Луганской народных республик.Также министр сообщила, что жители области стали чаще ходить в кино на отечественные фильмы. Благодаря организованному министерством культуры области и методическим киновидеоцентром культурно-художественному обслуживанию населения области в первом полугодии новые фильмы с успехом прошли на экранах более 40 поселков и деревень, организовано более 60 выездных кинопоказов в районах области.Татьяна Гаранина напомнила, что Саратовская область с 2016 года принимает участие в крупной федеральной программе субсидирования модернизации и технического переоснащения кинозалов малых городов. Благодаря этому впервые в истории киноотрасли Саратовской области удалось привлечь около 130 млн рублей федеральных инвестиций. До конца текущего года на территории области будут работать 26 оснащенных современной техникой для показа кинозалов.