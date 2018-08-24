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В области открывается летне-осенняя охота на пернатую дичь

Новости
В области открывается летне-осенняя охота на пернатую дичь


Около 2 тысяч охотников уже взяли разрешения на добычу птицы.

По информации комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области, завтра, 25 августа, на территории охотничьих угодий области открывается летнее-осенняя охота на пернатую дичь, которая продлится до 30 ноября.

На сегодняшний день охотникам выдано около 2000 разрешений, стоимость которых составила 650 рублей на весь сезон охоты.

Охота будет открыта на водоплавающую дичь (к примеру, утки, гуси),болотно –луговую (дупель), полевую (перепел, куропатка), боровую дичь (вальдшнеп), а также иные виды, определенные статьей 11 ФЗ № 209 «Об охоте».

В летне-осенний сезон охоты действуют ограничения по добыче серой куропатки и перепела - в день охоты не более 4 и 12 соответственно.

Особое внимание при охоте на пернатую дичь нужно обращать на редкие виды водоплавающих птиц, отстрел которых влечет за собой не только административную, но и уголовную ответственность.

В комитете также напомнили, что при производстве охоты необходимо соблюдать правила безопасности обращения с оружием, а также обеспечивать пожарную безопасность. Недопустимо применение открытого огня в непосредственной близости от лесных насаждений.