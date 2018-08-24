С 3 сентября начнется ремонт проезжей части на Привокзальной площади

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По информации пресс-службы городской администрации, сегодня состоялось выездное совещание заместителя главы администрации по городскому хозяйству Романа Бусаргина, председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Геннадия Свиридова и директора подрядной организации ООО «Викинг — А.Ю.». Собравшиеся обсудили вопрос замены асфальтового покрытия на проезжей части Привокзальной площади и изменения в схеме движении транспорта.По словам Романа Бусаргина, по Привокзальной площади в час проходят порядка 115 автобусов и троллейбусов. Порядка 60 тысяч населения пользуются услугами общественного транспорта. Он отметил, что данная территория будет реконструироваться в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». Здесь будет восстановлено асфальтобетонное покрытие, нанесена пластиковая разметка».Кроме того, ранее было принято решение реализовать схему, предусматривающую увеличение количества парковочных мест, демонтаж светофоров типа Т1 и устройство островка безопасности при выезде с Привокзальной площади. Планируется установка светофора Т7 на пересечении ул. Б. Казачья и ул. Аткарская.На участке ул. Аткарская Привокзальной площади планируется ввести одностороннее движение. Планируется разместить ряд остановок с целью разгрузить транспортный узел.Подрядчик проинформировал, что работы планируется начать 3 сентября, они будут вестись ночью с ограничением движения ориентировочно с 9 вечера до 6 утра.