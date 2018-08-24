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Саратовцев приглашают на вечер японской поэзии

Новости / Культура
Саратовцев приглашают на вечер японской поэзии


Мероприятие, посвященное Году Японии в России, пройдет 25 августа в 16.00 в читальном зале сада «Липки».

Мероприятие организовано Центральной городской библиотекой совместно с Саратовской региональной общественной организацией Японский Центр традиционной культуры и языка «Ямато».

По информации организаторов, гостей вечера познакомят с традициями и обычаями загадочной и таинственной Страны восходящего солнца, расскажут об истории японской поэзии, основных жанрах и формах, известных японских поэтах.

"Присутствующие окунуться в многогранный и удивительный мир японской культуры, увидят прекрасные костюмы и предметы, создающие японский колорит, посмотрят фото и видео, в формате открытого микрофона смогут послушать и продекламировать лучшие образцы японской поэзии, - анонсирует Централизованная библиотечная система Саратова.

В рамках вечера состоится обзор книжно – иллюстративной выставки, на которой будут представлены художественные произведения японских писателей и поэтов, издания о культуре и традициях, истории Японии на русском языке из фондов Центральной городской библиотеки и Японского Центра традиционной культуры и языка «Ямато».

В заключение в фотозоне, оформленной в японском стиле, каждый желающий сможет сделать фото на память".