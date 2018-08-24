В центре Саратова в нежилом здании сгорели три человека

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Пожар произошел 23 августа около 3 часов 30 минут. По информации СУ СКР по Саратовской области, огнеборцев вызвали жильцы домов, расположенных на улице Рахова, которые заметили возгорание нежилого двухэтажного дома, расположенного на пересечении улиц Рахова и Большая Казачья. Прибывший пожарный расчет выявил, что источник возгорания расположен на втором этаже. После тушения огня в одном из помещений, расположенных на втором этаже строения, обнаружены тела троих мужчин - лиц без определенного места жительства в возрасте 30, 43 и 65 лет - со следами термического воздействия.По предварительной версии, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем в результате приготовления пищи.- В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление личностей погибших и всех обстоятельств произошедшего, в том числе, возможных причин возгорания, - сообщает пресс-служба следственного управления. - Следователями территориального подразделения СК назначены судебно-медицинские исследования. По результатам проведения проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.Фото https://www.province.ru