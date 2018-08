Тест-драйв от экспертов: «Клуб 4х4» протестировал шины Viatti Bosco A/T

просмотров: 79

Viatti – надежные легковые и легкогрузовые шины мирового уровня качества, адаптированные к дорожным и климатическим условиям России, выпускаются на производственных мощностях шинного комплекса KAMA TYRES. Шины Viatti обеспечивают высокие потребительские характеристики при любых погодных условиях, комфорт и уверенность на дороге, а также отличаются выгодным соотношением цены и качества в своем сегменте. Сегодня шинный бренд Viatti включает в себя 8 линеек с учетом шин для легких грузовиков – всего 180 товарных позиций.

Игорь Губарь, автор издания «Клуб 4х4» положительно оценил Viatti Bosco A/T. Он отметил высокие эксплуатационные характеристики модели, показатели тормозных свойств, управляемости, акустического шума и комфорта при езде как на ровном покрытии, так и в условиях бездорожья. Полная версия тест-драйва ( https://www.youtube.com/watch?v=1bORMBUQnsY «Интересно, что во время движения автомобиля с шинами Viatti Bosco A/T показания спидометра и GPS-навигатора совпали практически километр в километр. Такое редко встретишь в современных машинах. Хочется также отметить, что Viatti Bosco A/T – нешумные, недорогие, проходимые, хорошо держат гравийку, а также асфальт на довольно высоких скоростях. Оценка нашего издания – «очень и очень хорошо»», – прокомментировал итоги тест-драйва Игорь Губарь.«Разработчики Viatti Bosco A/T постарались учесть все потребности автовладельцев при вождении кроссоверов. Мы уверены, что благодаря этому летние Viatti Bosco A/T успешно сочетают в себе комфорт, надёжность, устойчивость и управляемость при вождении. Модель способна выдерживать значительные динамические нагрузки и при этом оставаться энергоэффективным продуктом», – отмечает Андрей Бутон, заместитель директора ТД «Кама» по маркетингу.KAMA TYRES – шинный комплекс группы ПАО «Татнефть», который обеспечивает полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – почти четверть всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.