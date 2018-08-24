В области усилят меры безопасности ко Дню знаний
В преддверие 1 сентября губернатор Валерий Радаев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в области.
В ходе совещания руководители министерства образования и силовых ведомств проинформировали участников заседания о принимаемых мерах по обеспечению антитеррористической защищенности учебных заведений в период проведения мероприятий Дня знаний и предстоящего учебного года.
Главам муниципальных районов и городских округов области поручено обеспечить антитеррористическую безопасность объектов образования. Правоохранительным органам поручено провести комплекс мер по усилению режима общественной безопасности в период проведения торжественных линеек, посвященных началу учебного года.
На заседании отмечена важность и эффективность мероприятий, проводимых различными органами и ведомствами по противодействию идеологии терроризма. Они включают в себя подготовку и проведение тематических, патриотических, разъяснительных мероприятий, размещение антитеррористической социальной рекламы, информационное противодействие ложным сообщениям об акте терроризма.
Также отмечено такое важнейшее направление информационной работы, как профилактика проявлений ксенофобии и терроризма среди молодежи – поддержка мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, укрепление мира и согласия. Об этом сообщает аппарат АТК в области.