В Москве проводится конкурс «Лидер климатического развития»
В Москве состоится второй конкурс экологических проектов «Лидер климатического развития». С начала августа открыт прием заявок на участие в мероприятии, которые могут подать различные компании, организации и учреждения РФ. Чествование победителей конкурса состоится на Климатическом форуме городов России 2018 в сентябре.
Жюри, для работы в котором приглашены компетентные специалисты в сфере экологии и устойчивого развития, выберут наиболее полезные, эффективные для людей и уже осуществленные проекты. Предстоит определить по три лучших проекта в пяти номинациях: лучшие проекты в области эко-волонтерства, эко-просвещения, эко-инноваций, эко-проект на потребительском рынке, эко-городов будущего.
Главная задача конкурса – распространение наиболее интересных идей и практик решения в области экологии, решении экологических проблем городов и мегаполисов, создании технологий и дружественной городской среды.