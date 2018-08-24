24 августа 2018 03:02 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 23 августа
В KAMA TYRES определили лучшего специалиста погрузочно-разгрузочных работ
16:58 | 23 августа
В Энгельсе открылся обновленный детский парк
16:03 | 23 августа
Председатель комитета социальной защиты населения Саратова подозревается в коррупционном преступлении
15:07 | 23 августа
В Заводском районе на ремонт закроют переезд
13:58 | 23 августа
При пожарах в области один человек погиб, еще двое пострадали
12:48 | 23 августа
К проекту Полиол.ру присоединились 350 компаний России
11:35 | 23 августа
Грузовые шины KAMA TYRES хорошо справилась с экстремальными условиями «Шёлкового пути»
10:20 | 23 августа
В Саратове разыскивают двух водителей, оставивших место ДТП
09:09 | 23 августа
ДК «Россия» приглашает на День открытых дверей
18:00 | 22 августа
В музее на Ильинской ведется монтаж купольной системы
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В KAMA TYRES определили лучшего специалиста погрузочно-разгрузочных работ

Новости
В KAMA TYRES определили лучшего специалиста погрузочно-разгрузочных работ

Тимур Исрафилов, Ильмира Ибрагимова, Радик Абдуллин и Риназ Ибраев стали лучшими специалистами погрузочно-разгрузочных работ шинного комплекса KAMA TYRES. Почётное звание сотрудникам компании присвоили в рамках конкурса профессионального мастерства, который прошёл среди специалистов предприятий.

Мероприятие является важным элементов системы обучения и развития сотрудников KAMA TYRES и проходит каждый год. Конкурсанты отвечали на теоретические вопросы, выполняли практические задания – продемонстрировали высокий уровень мастерства.

Победителей и призёров отметили памятными призами и дипломами. Помимо этого компаний KAMA TYRES выразила благодарность всем участникам конкурса профессионального мастерства.

«Каждая команда выступила достойно и продемонстрировала высокие профессиональные компетенции. Мы сосредоточены на совершенствовании мастерства наших сотрудников, потому что они – движущая сила любых позитивных преобразований и повышения эффективности на предприятиях», – говорит и.о. исполнительного директора ООО «ТД «Кама» Илья Горбачев.

KAMA TYRES – шинный комплекс группы ПАО «Татнефть», который обеспечивает полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – почти четверть всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.