В KAMA TYRES определили лучшего специалиста погрузочно-разгрузочных работ

просмотров: 79

KAMA TYRES – шинный комплекс группы ПАО «Татнефть», который обеспечивает полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – почти четверть всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Мероприятие является важным элементов системы обучения и развития сотрудников KAMA TYRES и проходит каждый год. Конкурсанты отвечали на теоретические вопросы, выполняли практические задания – продемонстрировали высокий уровень мастерства.Победителей и призёров отметили памятными призами и дипломами. Помимо этого компаний KAMA TYRES выразила благодарность всем участникам конкурса профессионального мастерства.«Каждая команда выступила достойно и продемонстрировала высокие профессиональные компетенции. Мы сосредоточены на совершенствовании мастерства наших сотрудников, потому что они – движущая сила любых позитивных преобразований и повышения эффективности на предприятиях», – говорит и.о. исполнительного директора ООО «ТД «Кама» Илья Горбачев.