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В Энгельсе открылся обновленный детский парк

Новости
В Энгельсе открылся обновленный детский парк


Работы проводились в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Детский парк в Энгельсе основан в 1922 году, ранее его реконструкция проводилась 46 лет назад в год празднования 50-летия пионерской организации. По информации министерства строительства и ЖКХ области, на состоявшемся 18 марта рейтинговом голосовании по выбору общественного пространства за благоустройство парка отдано 32% голосов. Проект широко обсуждался с общественностью и получил одобрение Градостроительного совета Энгельсского муниципального района.

В настоящее время в парке обустроена входная группа, установлен памятник одному из основателей города Покровска-Энгельса Федору Кобзарю, разбиты новые детские площадки, реконструировано уличное освещение, высажено несколько десятков деревьев, смонтирована система автоматического полива, установлены фигуры животных из искусственной газонной травы. В центральном фонтане парка обновлена плитка, заменены трубы и насосная система.

В ходе праздника для гостей было организовано театрализованное представление с участием сказочных персонажей. В обновленных аллеях парка можно было поиграть в мини-футбол, дартс и шашки, принять участие в мастер-классах по аквагриму и рисованию. Торжественная церемония завершилась запуском гирлянды воздушных шаров.