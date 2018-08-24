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Председатель комитета социальной защиты населения Саратова подозревается в коррупционном преступлении

Новости
Председатель комитета социальной защиты населения Саратова подозревается в коррупционном преступлении


В настоящее время Дмитрий Бунин, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), задержан.

По информации СУ СКР по Саратовской области, в период с июня по август текущего года подозреваемый лично получил от директора юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере поставки детского питания, частями взятку в виде денег на общую сумму 1 060 000 рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за совершение действий в интересах указанного ООО, выраженных в беспрепятственном исполнении заключенных между комитетом и юридическим лицом договоров поставки детского питания.

При получении последней части взятки в сумме 260 000 рублей подозреваемый задержан сотрудниками УФСБ России. В рамках осмотра места происшествия следователями указанная сумма денег изъята.

В настоящее время Дмитрий Бунин задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, он дал признательные показания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.