23 августа 2018 17:36 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:03 | 23 августа
Председатель комитета социальной защиты населения Саратова подозревается в коррупционном преступлении
15:07 | 23 августа
В Заводском районе на ремонт закроют переезд
13:58 | 23 августа
При пожарах в области один человек погиб, еще двое пострадали
12:48 | 23 августа
К проекту Полиол.ру присоединились 350 компаний России
11:35 | 23 августа
Грузовые шины KAMA TYRES хорошо справилась с экстремальными условиями «Шёлкового пути»
10:20 | 23 августа
В Саратове разыскивают двух водителей, оставивших место ДТП
09:09 | 23 августа
ДК «Россия» приглашает на День открытых дверей
18:00 | 22 августа
В музее на Ильинской ведется монтаж купольной системы
17:07 | 22 августа
В Саратовской области пройдут этапы чемпионата России по ралли-рейдам и Кубка России по кросс-кантри «Великая степь – Волга»
16:12 | 22 августа
Шинный бренд Viatti увеличил продажу продукции на российском рынке на 60%
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К проекту Полиол.ру присоединились 350 компаний России

Новости
К проекту Полиол.ру присоединились 350 компаний России


В России на рынке тепло- и гидроизоляции активно работает и развивается проект Полиол.ру. Он стартовал в мае 2018 года и на сегодняшний момент уже объединил в качестве бизнес-партнеров около 350 компаний по всей стране. Проект сотрудничает лишь с теми организациями, которые гарантируют высокое качество проведения работ. Полиол.ру позволяет заказчикам быстро найти исполнителей для реализации комплекса работ по гидро- и теплоизоляции самых различных объектов: жилых домов, машины, ангара, гаража и т.д.

Сервис Полиол.ру предоставляет клиентам полную информацию об исполнителе и отзывы заказчиков о нем, право выбора любого исполнителя для своего проекта из базы данных (опубликованный на сайте заказ виден всем зарегистрированным в сервисе компаниям), профессиональные консультации службы поддержки в любое удобное время, доступ к информации на темы тепло- и гидроизоляции (материалы, методы выполнения работ, новые технологии и т.д.).