К проекту Полиол.ру присоединились 350 компаний России
В России на рынке тепло- и гидроизоляции активно работает и развивается проект Полиол.ру. Он стартовал в мае 2018 года и на сегодняшний момент уже объединил в качестве бизнес-партнеров около 350 компаний по всей стране. Проект сотрудничает лишь с теми организациями, которые гарантируют высокое качество проведения работ. Полиол.ру позволяет заказчикам быстро найти исполнителей для реализации комплекса работ по гидро- и теплоизоляции самых различных объектов: жилых домов, машины, ангара, гаража и т.д.
Сервис Полиол.ру предоставляет клиентам полную информацию об исполнителе и отзывы заказчиков о нем, право выбора любого исполнителя для своего проекта из базы данных (опубликованный на сайте заказ виден всем зарегистрированным в сервисе компаниям), профессиональные консультации службы поддержки в любое удобное время, доступ к информации на темы тепло- и гидроизоляции (материалы, методы выполнения работ, новые технологии и т.д.).