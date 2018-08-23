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При пожарах в области один человек погиб, еще двое пострадали

Новости / ЧП
При пожарах в области один человек погиб, еще двое пострадали


За прошедшие сутки на территории Саратовской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали девять пожаров.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, вчера в 17 ч. 35 м. на пульт «01» г. Энгельса поступил сигнал о пожаре в квартире 5-ти этажного дома на ул.Колотилова. Площадь пожара составила 2 кв.м, горели вещи б\у в комнате. В результате пожара погиб хозяин квартиры - мужчина 1958 года рождения. Он был обнаружен пожарными в зоне горения.

Вчера утром горела дача в СНТ «Строймаш-58» на Кумысной поляне. Площадь пожара составила 24 кв.м. В результате пожара пострадали два человека – мужчина 1981 года рождения и женщина 1979 года рождения, которые проживали на даче. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электропроводки.

Еще один крупный пожар произошел в Пугачевском районе. В 18 ч. 20 м. поступило сообщение о том, что горит частный деревянный дом в пос. Заволжский. Площадь пожара составила 150 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава.