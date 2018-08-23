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В Заводском районе на ремонт закроют переезд

Новости
В Заводском районе на ремонт закроют переезд

Водителям рекомендуют выбирать альтернативный маршрут.

По информации пресс-службы Приволжской магистрали, в связи с ремонтными работами с 00:00 до 05:00 25 август будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 5 км перегона Саратов-3 – Примыкание (автодорога Ново-Астраханское шоссе, Заводской район г .Саратов).

Объезд возможен через переезд на 6 км ст. Примыкание (ул. 5-й Динамовский проезд, Заводской район г. Саратов).

Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.