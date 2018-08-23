Грузовые шины KAMA TYRES хорошо справилась с экстремальными условиями «Шёлкового пути»

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KAMA TYRES – шинный комплекс ПАО «Татнефть», который объединяет 12 предприятий и обеспечивает полную производственную цепочку: от изготовления сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – почти четверть всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES. Продукция компании востребована во всех регионах России, на ее долю приходится 19% общего потребления шин в стране.

«КАМАЗ-мастер» в этом году в очередной раз обратились к опыту и качеству продукции шинного комплекса. Для комплектации автомобилей технической помощи команды были выбраны шины КАМА 1260-2 типоразмера 425/85 R21, КАМА NF 201 и КАМА NR 201 типоразмера 315/80 R22,5.Первый этап «Шёлкового пути» прошёл на территориях Астраханской, Волгоградской, Липецкой, Тульской, Московской областей, Калмыкии. Спортсмены из 24 стран и более 300 автомобилей гонщиков, прессы, обеспечивающей освещение соревнований в 196 странах, технической поддержки приняли участие в ралли-рейде. Второй этап пройдёт на территории Китая и стартует в сентябре 2018 года.««Шёлковый путь» — это грандиозное событие в мире спорта, одно из крупнейших автомобильных соревнований. Мы рады, что стали непосредственными участниками сложнейшего мирового ралли: наши шины уверенно прошли испытания и выдержали нагрузки на протяжении всего рейда», – отметил Андрей Бутон, заместитель директора ТД «Кама» по маркетингу.