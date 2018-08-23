В Саратове разыскивают двух водителей, оставивших место ДТП

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По данным ГИБДД города, 22 июня в 19 часов 40 минут на ул. 6-й Соколовогорский проезд неустановленный водитель, управляя автомобилем марки "Митсубиси Аутлендер" черного цвета, допустил наезд на мужчину 1989 года рождения В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. После происшествия водитель оставил место происшествия.24 июля в 15 часов 29 минут напротив д. 1 «А» по ул. Орджоникидзе неизвестный водитель, управляя "ВАЗ 2110" темно-зеленого цвета, в пути следования допустил наезд на пешеходов, в результате чего пострадала девушка 1991 года рождения. В нарушение п.п. 2.5 ПДД РФ водитель оставил место ДТП, участником которого он является.Всех, кому что-либо известно о данных происшествиях, просят сообщить по телефонам: 75-07-44, 64-33-03, 74-70-72, 74-70-53, 102. Анонимность гарантируется.Саратовская Госавтоинспекция предупреждает, что за оставление места ДТП водителям грозит ответственность по ст. 12.27 КоАП РФ, санкция которой предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от года до полутора или административный арест на срок до пятнадцати суток. А в случае неоказания своевременной помощи, повлекшей смерть или тяжкий вред здоровью, - уголовная ответственность по ст. 264 УК РФ.Фото https://static.caravan.kz