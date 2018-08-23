ДК «Россия» приглашает на День открытых дверей
Жителей Ленинского района приглашают 26 августа.
По информации организаторов, в этот день в 11:00 в театральном зале дворца культуры состоится концертная программа творческих коллективов - лауреатов Всероссийских и Международных конкурсов «Россия» зажигает звезды!». Параллельно будет проводиться запись в клубные формирования.
В 18:00 на площади Ленина пройдет концертная программа вокальных и хоровых коллективов «От «России» с любовью!».
В 19:00 начнется молодежная программа «Вперед, Россия!»