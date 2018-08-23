В музее на Ильинской ведется монтаж купольной системы

просмотров: 103

Как напоминает министерство культуры области, «Россия – моя история» – современный мультимедийный комплекс, вобравший в себя все технические тенденции и нововведения. Так, видеомэппинг – это особое направление в современном аудиовизуальном искусстве, 3D-проекция на объект с учетом его геометрических особенностей и расположения в пространстве. Для демонстрации используются компьютеры со специальной программой, а также несколько проекторов. Это позволяет объединять и дублировать проецируемые изображения, трансформировать их в уникальное мультимедийное пространство и, соответственно, создавать особую атмосферу, эффект полного погружения.В настоящий момент монтажная группа и группа инженеров по видеомэппингу из московского исторического парка «Моя история» налаживают работу купольной системы парка, который в скором времени откроется в нашем городе. Они осуществляют коммутирование оборудования и проводят заключительные пуско-наладочные работы, а также тестирование системы.Монтируемый купол – важная часть экспозиции. В нем будут транслироваться уникальные кадры хроники, научно-документальные фильмы, подобранные и разработанные специально для исторических парков «Моя история». Эксклюзивный контент, нестандартная форма подачи информации, совершенно особенная и непривычная обстановка обещают произвести впечатление на гостей саратовского парка «Россия – Моя история».По завершении технического монтажа в рамках подготовки к непосредственному открытию будет произведен тестовый совместный запуск всех четырех экспозиций: три из них уже полностью готовы к работе и отлично функционируют.На сегодняшний день строительная часть работ завершена на 99,9%. Залы, в которых размещаются экспозиции, кафе и иные помещения парка, готовы принимать первых посетителей.