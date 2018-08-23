Шинный бренд Viatti увеличил продажу продукции на российском рынке на 60%

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Впервые шинный бренд Viatti представили российским автовладельцам в 2010 году. За 8 лет продукция завоевала доверие благодаря высоким показателям надёжности и выгодному соотношению цены и качества в своём сегменте. Шинный бренд Viatti включается в себя 180 товарных позиций – это 8 линеек шин, в том числе и легкогрузовых.Своё доверие продукции Viatti выражают не только простые автовладельца, но и мировые производители. Сегодня компания поставляет шины на российские заводы Volkswagen, Skoda и Ford.«Долгосрочная стратегия KAMA TYRES направлена на продвижение и укрепление позиций бренда Viatti на рынке России. На всю линейку бренда действует расширенная гарантия качества сроком на один календарный год с момента продажи. Мы запускаем такие акции, потому что уверены в качестве нашей продукции. Такая гарантия предоставляется бесплатно каждому покупателю при приобретении комплекта из 4 штук одного типоразмера или модели автомобильных шин Viatti», – отмечает Андрей Бутон, заместитель директора по маркетингу ТД «Кама».Помимо данной акции шинный бренд Viatti также запустил специальное предложение на покупку и установку зимних шин «Шиномонтаж от Viatti». Акция (https://www.viatti.ru/ru/news/180710/) действует на территории Казахстана и России с 15 августа по 30 ноября.KAMA TYRES – шинный комплекс группы ПАО «Татнефть», который обеспечивает полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – почти четверть всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.