В Саратовской области пройдут этапы чемпионата России по ралли-рейдам и Кубка России по кросс-кантри «Великая степь – Волга»
Скоростные участки трассы пройдут по территории Саратовского, Лысогорского, Красноармейского, Калининского, Самойловского, Татищевского и Новобурасского районов Саратовской области, общая протяженность трассы – более 500 км.
Соревнования по ралли-рейдам пройдут с 24 по 26 августа в следующих дисциплинах: ралли-рейд «абсолютный» (легковые внедорожники), ралли-рейд «Т2» (легковые внедорожники), ралли-рейд «Т3» (багги), ралли-рейд «R» (рейд спорт: легковые внедорожники, газель).
В мероприятии планируется участие 40 спортсменов (20 экипажей) из разных регионов страны и стран ближнего зарубежья.
Соревнования по кросс-кантри пройдут в следующих дисциплинах: кросс-кантри – класс «Open», эндуро-квадроциклы.
На Кубок России по кросс-кантри для участия в данных соревнованиях заявилось 13 мотоциклистов.
В рамках чемпионата России по ралли-рейдам пройдет чемпионат области, в котором примут участие 12 экипажей.