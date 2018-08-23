В центре Саратова выявлено два подпольных казино
Возбуждены уголовные дела о незаконной организации и проведении азартных игр.
По информации СУ СКР по Саратовской области, 7 августа в помещениях, расположенных на улицах Клочкова и Сакко и Ванцетти, неустановленные лица незаконно проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети «Интернет».
Противоправная деятельность злоумышленников выявлена сотрудниками ГУ МВД России по Саратовской области. В рамках проведения следственных действий изъяты в том числе 19 системных блоков.
- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователями устанавливается размер имущественного вреда, причиненного незаконной организацией азартных игр. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба следственного управления.