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В центре Саратова выявлено два подпольных казино
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В центре Саратова выявлено два подпольных казино

Новости / ЧП
В центре Саратова выявлено два подпольных казино


Возбуждены уголовные дела о незаконной организации и проведении азартных игр.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 7 августа в помещениях, расположенных на улицах Клочкова и Сакко и Ванцетти, неустановленные лица незаконно проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети «Интернет».

Противоправная деятельность злоумышленников выявлена сотрудниками ГУ МВД России по Саратовской области. В рамках проведения следственных действий изъяты в том числе 19 системных блоков.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователями устанавливается размер имущественного вреда, причиненного незаконной организацией азартных игр. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба следственного управления.