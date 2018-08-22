Энергетики привлекут к борьбе с должниками "сторонних специалистов"

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Специалисты Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» к борьбе с дебиторской задолженностью физических лиц за тепло намерены подключить специализированную юридическую фирму для ведения судебно-претензионной работы. Как поясняет пресс-служба компании, судебные разбирательства будут инициированы в отношении физлиц, чья задолженность превышает 10 тыс. рублей и сроком давности от трех месяцев и больше. Энергетики рассчитывают, что привлеченная компания одномоментно в разы обеспечит увеличение количества судебных разбирательств для дальнейшего взыскания накопленных долгов. "В настоящее время проводятся конкурентные процедуры по определению потенциального подрядчика", - сообщает пресс-служба.Тех, кому грозят данные меры, призывают полностью погасить долг до 15 сентября. В противном случае и сам долг, и пени, и судебные издержки будут взысканы в судебном порядке. В компании предупреждают, что последние могут достигать нескольких тысяч рублей.- По данным на 1 августа сумма задолженности за тепло и горячее водоснабжение составляет 4,5 млрд рублей, из них 806 млн рублей числится за собственниками квартир и нежилых помещений, находящимися на прямых расчетах с энергетиками, - сообщили в «ЭнергосбыТ Плюс».Фото https://www.volynnews.com