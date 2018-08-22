В День кино Саратов посетит Ольга Кабо
Торжественное мероприятие, посвященное Дню российского кино, пройдет 24 августа в 12.00 в кинотеатре «HappyCinema» (Вольский тракт, 2/1).
По информации областного киновидеоцентра, в программе торжества заявлены подведение итогов работы региональной киноотрасли в 2018 году и презентация новых проектов, награждение лучших работников Домов кино и киновидеоцентров муниципальных районов области, победителей и призеров областного конкурса «Лучший Дом кино - 2018».
Кроме того, состоится просмотр одной из новинок отечественного кинематографа 2018 года – художественного фильма «Рубеж» режиссера Дмитрия Тюрина.
Гвоздем праздничного дня станет встреча со специальным гостем - заслуженной артисткой России Ольгой Кабо.
Фото http://storinka.com.ua