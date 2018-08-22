Водитель и пассажирка мотоцикла погибли после того как сбили несовершеннолетнего пешехода

просмотров: 68

По информации пресс-службы регионального управления МВД, мужчина 1991 года рождения с девушкой 1999 года рождения ехали на мотоцикле «Хонда CBF600SA». Оба были в застегнутом мотошлеме.В пути следования, по предварительным данным, водитель мотоцикла не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на пешехода мальчика 2004 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте, однако в зоне видимости пешеходного перехода. Светоотражателей на его одежде не было. После этого мотоцикл отбросило в правую сторону по направлению движения, где произошло столкновение с припаркованной автомашиной «Тойота Королла».В результате ДТП пассажирка мотоцикла от полученных травм скончалась на месте, водитель мотоцикла - в машине скорой помощи. Несовершеннолетний пешеход госпитализирован.Фото https://lentachel.ru