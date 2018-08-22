Гандболисты "СГАУ-Саратов" стартовали с победы на турнире в Буденновске
Соревнования памяти заслуженного тренера России Виктора Георгиевича Лаврова проводятся с 21 по 25 августа.
В турнире принимают участие шесть команд. Помимо "СГАУ-Саратов" это "Динамо-Виктор" (Ставрополь), "СКИФ" (Краснодар), "Каустик" (Волгоград), "Пермские медведи" (Пермь), "Динамо" (Астрахань).
По информации пресс-службы саратовского клуба, вчера в стартовом поединке "аграрии" встречались с гандболистами волгоградского "Каустика". Еще в первом тайме они создали для себя комфортное преимущество в пять мячей и довели его до итоговой победы 28:24 (18:13).
Сегодня саратовские гандболисты встретятся с командой "Динамо-Виктор".