Саратовский ТЮЗ готовится к 100-летнему юбилею
С 28 октября по 4 ноября в Саратове пройдет театральный форум-фестиваль «Век детства».
По информации министерства культуры области, это масштабное мероприятие станет кульминацией празднования 100-летия Саратовского академического театра юного зрителя имени Ю.П. Киселева. Первому в мире профессиональному театру для детей, который открылся в Саратове 4 октября 1918 года, в 2018 году исполняется 100 лет.
В рамках празднования 100-летия со дня основания ТЮЗа планируется целый цикл различных мероприятий.