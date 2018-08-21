Ремонтные работы автоподъезда к Энгельсу подошли к концу

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В настоящий момент в рамках программы завершается ремонт шестикилометрового участка автоподъезда к г.Энгельсу от автодороги «Сызрань – Саратов – Волгоград – Пристанное – Ершов – Озинки – граница Казахстана» в Энгельсском районе.Дорожникам на всех шести километрах предстояло выполнить разборку существующего покрытия, устройство выравнивающего слоя, асфальтобетонного покрытия. Далее нужно было укрепить обочины щебнем, установить 112 дорожных знаков, установить 160 п.м бетонных ограждений; 88 погонных метров бортовых камней и 67 сигнальных столбиков, а также произвести устройство горизонтальной разметки на 7,4 км.На сегодняшний день работы выполнены на 85-100%. И, хотя дата окончания работ по контракту обозначена 25 сентября, подрядчик намерен сдать объект уже в этом месяце.Напомним, что Саратовская агломерация в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» получает из федерального бюджета ежегодно 1 млрд. Столько же выделяется из областного дорожного фонда. В планах этого года – довести долю дорог, соответствующих нормативам в Саратовской агломерации до 61,1%, при общей протяженности 963,7 км.