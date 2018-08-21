Начался саратовский этап международной эстафеты "Бег мира"

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В Саратов команда международной факельной эстафеты дружбы «Бег Мира» прибыла 19 августа. Встреча участников состоялась в районе Делового центра «Кольцо» (ул. Буровая, 20).Основная команда состоит из 8 человек и прибыла в Саратовскую область с западной ветки «Тюмень-Ставрополь» (со стороны Пензенской области) 18 августа.Завтра, 21 августа, с 8.30 – 9.00 участники факельной эстафеты отправятся из г. Саратов (сквер у Театральной площади, у Вечного огня) далее по маршруту в Воронежскую область.Справка«Бег Мира» — это международная факельная эстафета дружбы, взаимопонимания и единства, целью которой является развитие и поддержание культуры мира на Земле. С момента создания эстафеты в 1987 году в ней приняли участие миллионы человек. За 30 лет бегуны с факелом побывали более чем в 155 странах, преодолев более 600000 км, в т.ч. по территории нашей страны около 220 000 км.