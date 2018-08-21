21 августа 2018 00:36 ВТОРНИК
Новости
16:32 | 21 августа
Ремонтные работы автоподъезда к Энгельсу подошли к концу
15:00 | 21 августа
Начался саратовский этап международной эстафеты "Бег мира"
14:03 | 21 августа
В Ивантеевке появилась новая пешеходная зона
13:09 | 21 августа
В сентябре пройдут обменные гастроли театров юного зрителя Саратова и Твери
12:12 | 21 августа
Десница святителя Спиридона Тримифунтского будет принесена в Покровский храм Саратова
10:39 | 21 августа
Региональное МЧС определило лучших газодымозащитников
09:21 | 21 августа
В Волге рядом с Набережной Космонавтов утонул мужчина
18:00 | 20 августа
Театр оперетты готовит премьеру спектакля «Фиалка Монмартра»
17:15 | 20 августа
Житель Перелюбского района заявил о неправомерных действиях сотрудника полиции
16:36 | 20 августа
Обнародована программа IV Всероссийского театрального фестиваля имени Олега Янковского
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Начался саратовский этап международной эстафеты "Бег мира"

Новости
Начался саратовский этап международной эстафеты "Бег мира"

В Саратовской области в период с 18 по 23 августа 2018 года проходит эстафета «Бег Мира». Протяженность маршрута на территории области составит более пяти тысяч километров.

В Саратов команда международной факельной эстафеты дружбы «Бег Мира» прибыла 19 августа. Встреча участников состоялась в районе Делового центра «Кольцо» (ул. Буровая, 20).

Основная команда состоит из 8 человек и прибыла в Саратовскую область с западной ветки «Тюмень-Ставрополь» (со стороны Пензенской области) 18 августа.

Завтра, 21 августа, с 8.30 – 9.00 участники факельной эстафеты отправятся из г. Саратов (сквер у Театральной площади, у Вечного огня) далее по маршруту в Воронежскую область.

Справка

«Бег Мира» — это международная факельная эстафета дружбы, взаимопонимания и единства, целью которой является развитие и поддержание культуры мира на Земле. С момента создания эстафеты в 1987 году в ней приняли участие миллионы человек. За 30 лет бегуны с факелом побывали более чем в 155 странах, преодолев более 600000 км, в т.ч. по территории нашей страны около 220 000 км.