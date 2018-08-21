В Ивантеевке появилась новая пешеходная зона

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Дорога была заасфальтирована, огорожена бордюрным камнем. Продумана система водоотведения. Здесь ежедневно проходят сотни людей, направляющихся не только в близлежащие магазины, но и в объекты социальной сферы, в учебные заведения, к мосту через Чернаву, ведущему на другую сторону села и не только.Дорожное покрытие по улице Кооперативная также было улучшено – эта работа началась на улице в прошлом году, этим летом дорожная одежда была обновлена на протяжении еще нескольких сотен квадратных метров. Сплошным покрытием в этом году были также отремонтированы дороги на еще трех улицах - Зеленая, Пионерская, Гражданская.Продолжились работы в парке «Сказка». Вокруг установленного в прошлом году храма были уложены дорожки, установлено освещение. В администрации Ивантеевского района рассказали, что работы по благоустройству парка планируется продолжить и в следующем году, охватив каждый уголок этой зоны отдыха за счет участия в государственных программах.